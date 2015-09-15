Лиса во время съемок утащила камеру у известного в Приморье фотографа

На Русском острове, в районе полуострова Тобизина, известный фотограф Александр Хитров лишился дорогой камеры GoPro, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

«Вчера весь день гуляли по полуострову Тобизина. День был хорошим, и ничего не предвещало беды. Основная цель поездки - поснимать Алису у моря, ну, и лисиц надо было отснять. Мы клали бараньи кости на землю, лисица подбегала, хватала и быстро убегала куда-то в траву. Потом приходила снова», - рассказывает Александр.

Чтобы кадры получились вблизи, фотограф решил сделать «ход конем», и положил камеру рядом с косточками. Рыжая красавца, вероятно, решил не отказываться от подарка.

«Лисичка, видимо, пожадничав, схватила и кость, и камеру. Все это длилось буквально пару секунд. Ещё секунда, и лисы уже не было видно. Найти её в высокой траве и кустарнике было невозможно. Мы прочесывали окрестности несколько часов. Даже клали кости и следили за ней на квадрокоптере. Надеялись найти её склад. Но все тщетно», - уточнил Александр Хитров.

Так получилось, что все фотографии, которые были сделаны в тот день, унесла с собой рыжая хитрюга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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