«Сначала слышали сильные хлопки»: в Артеме полыхает пожар

В Артеме в районе улицы Вокзальной пламя охватило деревянную постройку, сообщают «Вести:Приморье».

Происшествие сняли на видео очевидцы, которые отметили, сначала были слышны сильные хлопки. Есть предположения, что где-то взорвался газовый балон.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

Причины пожара уточняются.

видео artem.news.plus





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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