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«Сначала слышали сильные хлопки»: в Артеме полыхает пожар
В Артеме в районе улицы Вокзальной пламя охватило деревянную постройку, сообщают «Вести:Приморье».
Происшествие сняли на видео очевидцы, которые отметили, сначала были слышны сильные хлопки. Есть предположения, что где-то взорвался газовый балон.
К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.
Причины пожара уточняются.
видео artem.news.plus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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