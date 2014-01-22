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«Сначала слышали сильные хлопки»: в Артеме полыхает пожар

«Сначала слышали сильные хлопки»: в Артеме полыхает пожар

Источник фото: скрин видео

В Артеме в районе улицы Вокзальной пламя охватило деревянную постройку, сообщают «Вести:Приморье».

Происшествие сняли на видео очевидцы, которые отметили, сначала были слышны сильные хлопки. Есть предположения, что где-то взорвался газовый балон.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

Причины пожара уточняются.

 

 

видео artem.news.plus
 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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