«Черный дым поднялся на несколько метров»: горожане не понимают, что происходит на сопке

Клубы черного дыма напугали жителей города Находки, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике gorod_nhk, где опубликовано видео, горожане рассказали, что были слышны сильные звуки, хлопки. По словам очевидцев, пожар начался на сопке в микрорайоне Южный.

Столб дыма поднялся на несколько метров. Горожане предполагают, может гореть дом.

“В Южном сильный пожар на сопке, где СНТ «Приморец». Слышны небольшие взрывы и сильный треск”, пишет автор видео.

«Такой дымина валил, как будто горел завод с шинами. Тоже кстати, слышала взрывы».

«На Садовой горит дом».

«Шифер при горении стреляет, как патроны».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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