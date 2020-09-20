Школьники Приморья смогут посетить исторические объекты Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко организовать взаимные поездки школьников. Это, по его словам, станет существенным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.

Олег Кожемяко попросил главу Белоруссии организовать прием школьников Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«В свою очередь, приглашаем группу белорусских детей посетить Приморье», – обратился он к Президенту.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц выразил готовность белорусской стороны к приему молодежи Приморского края на исторических объектах республики.

«Мы хотим показать, где наши отцы и деды проливали кровь, защищая родину. На их примере, их подвиге хотим воспитать подрастающее поколение», – отметил он.

Напомним, что на белорусской земле проходили масштабные сражения и военные операции, среди которых: героическая защита Брестской крепости уже в первые дни войны, оборона Могилева, который не сдавался 23 дня и ночи, одна из величайших наступательных операций в истории человечества «Багратион». В оккупированной фашистами Беларуси развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движения.

Вместе с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем Олег Кожемяко посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Этот музей был открыт еще в октябре 1944 года. В основании здания находится капсула с посланием потомкам, которую заложил на республиканском субботнике в 2010 году Александр Лукашенко. Экскурсия главе региона очень понравилась.

«От имени делегации Приморского края выражаю глубочайшее уважение ко всем, кто участвовал в создании этого исторически масштабного музея Великой Отечественной войны, память о которой живет в сердцах российского и белорусского народа вечно. Посредством таких музейных комплексов мы сможем передать ее нашим потомкам», – оставил пожелание в гостевой книге Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]