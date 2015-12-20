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«Уже час стоим»: водители попали в неприятную ситуацию на дороге
Водители попали в неприятную ситуацию в районе, сообщают «Вести:Приморье».
В районе поворота на Орехово на железнодорожном переезде водителям пришлось продолжительное время стоять перед сигналом светофора. Переезд был блокирован.
Очевидец рассказал, что стоят уже более часа. Железнодорожный переезд закрыт в районе попорота на Орехово, по пути в Сибирцево.
Приморцы поясняют, те, кто не хочет так долго стоять на этом переезде, пользуются объездом по разбитой дороге.
видео dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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