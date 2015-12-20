«Уже час стоим»: водители попали в неприятную ситуацию на дороге

Водители попали в неприятную ситуацию в районе, сообщают «Вести:Приморье».

В районе поворота на Орехово на железнодорожном переезде водителям пришлось продолжительное время стоять перед сигналом светофора. Переезд был блокирован.

Очевидец рассказал, что стоят уже более часа. Железнодорожный переезд закрыт в районе попорота на Орехово, по пути в Сибирцево.

Приморцы поясняют, те, кто не хочет так долго стоять на этом переезде, пользуются объездом по разбитой дороге.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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