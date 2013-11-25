Испортившаяся погода не привела к серьезным авариям в Приморье

Сильные осадки и ветер не привели к серьезным авариям на объектах транспорта, энергетики и ЖКХ Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства ЖКХ и агентства газоснабжения и энергетики Приморья, за прошедшие сутки не отмечено роста технологических нарушений в водо-, тепло- и энергоснабжении.

«Было зафиксировано 17 отключений, что не превысило среднесуточное число, и практически все они были ликвидированы в течение 1-2 часов», – уточнили специалисты.

В краевом минтрансе сообщили, что осадки не вызвали подтопления на дорогах региона, движения по всем направлениям осуществляется в обычном режиме.

«Местами по краю шел мокрый снег, техника дежурила на перевалах, обрабатывали дороги противогололедными реагентами», – прокомментировали в министерстве.

В приморском министерстве ГОЧС также не зафиксировали происшествий, связанных с непогодой.

«Интенсивные осадки не привели к разливам и подтоплениям, однако ускорят процесс вскрытие рек ото льда и увеличат приток воды, что, в свою очередь, приведет к ее подъему от 20 до 90 сантиметров», – пояснили в ведомстве, добавив, что это не создаст угрозу паводков.

В министерстве напомнили, что в понедельник, 29 марта, в Приморье сохранится небольшой, местами умеренный дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]