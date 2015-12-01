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МЧС призывает приморцев соблюдать осторожность из-за предстоящей непогоды

МЧС призывает приморцев соблюдать осторожность из-за предстоящей непогоды

Фото: Администрация Славяносербского района

По прогнозву синоптиков, 24 ноября в южной половине Приморья ожидаются сильные осадки от 15 до 25 мм за 12 часов и менее. Во второй половине ночи в северных, западных и юго-западных районах края пройдёт мокрый снег. На дорогах возможные гололёдные явления. Ожидается резкое понижение температур.

В воскресенье вечером и понедельник осложнится обстановка на автодорогах, повышается риск дорожно-транспортных происшествий, аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению. Рекомендуется жителям и гостям Приморья не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Обо всех происшествиях следует немедленно сообщать по телефонам экстренных служб: 101 и 112.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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