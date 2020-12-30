«Тошнит от увиденного»: покупка в супермаркете ошарашила горожан
Жители Владивостока столкнулись с неприятной ситуацией в супермаркете на улице Нейбута, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина рассказала, что никак не ожидала увидеть в купленном хлебе огромное количество волос. Покупательница предположила, в то время как замешивали тесто для выпечки, пекарь решил побриться, стоя над посудой с тестом.
пишет автор поста в паблике vdk.nadzor.
В комментариях многие отметили, если претензия была к кассиру, то она не виновата. А администратор вправе ответить то, что согласно на проверку. А насчет извинений, так это вопрос воспитания человека. И здесь не зависит от того, кто он по профессии.
Другие уточнили, что уже встречались с такой ситуацией, когда в этой сети супермаркетов сталкивались с покупкой некачественного товара.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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