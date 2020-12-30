«Тошнит от увиденного»: покупка в супермаркете ошарашила горожан

Жители Владивостока столкнулись с неприятной ситуацией в супермаркете на улице Нейбута, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, что никак не ожидала увидеть в купленном хлебе огромное количество волос. Покупательница предположила, в то время как замешивали тесто для выпечки, пекарь решил побриться, стоя над посудой с тестом.

Сегодня во Фреш 25 на нейбута был куплен хлеб, домой приехали обнаружили кучу волос, как будто повар расчёсывался или брился над этим тестом, приехали вернуть данный товар, на что нам администратор ответил (что по поводу этой ситуации она объяснить нам ничего не может). Попросили пригласить нам повара который приготовил это искусство нам сказали что он ушёл домой! Данный администратор не извинился ничего даже не сказала в своё оправдание, просто вернулась деньги и все. Когда мы сказали что завтра вызовем проверку, она ответила хорошо,

пишет автор поста в паблике vdk.nadzor.

В комментариях многие отметили, если претензия была к кассиру, то она не виновата. А администратор вправе ответить то, что согласно на проверку. А насчет извинений, так это вопрос воспитания человека. И здесь не зависит от того, кто он по профессии.

Другие уточнили, что уже встречались с такой ситуацией, когда в этой сети супермаркетов сталкивались с покупкой некачественного товара.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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