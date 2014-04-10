В Приморье 10 - 11 июня состоится Дальневосточный МедиаСаммит

Дальневосточный МедиаСаммит в восьмой раз проведут в Приморье. Ежегодный форум для специалистов в сфере журналистики и PR состоится 10-11 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета. Об этом стало известно на первом заседании организационного комитета мероприятия под руководством вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства края Антона Волошко в понедельник, 29 марта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В состав организационного комитета вошли представители ведущих СМИ региона и профильных образовательных направлений вузов края.

«В прошлом году из-за борьбы с эпидемией мы были вынуждены провести седьмой Дальневосточный МедиаСаммит в режиме онлайн. Этот формат открыл много новых возможностей, однако уже очень хочется вернуться к другому, традиционному и более привычному для нас – очному. Хочется сказать большое спасибо организаторам, идейным вдохновителям, которые продолжают эту историю, поскольку она очень ценна и важна для медиасообщества Приморского края и всего Дальнего Востока. А мы, со своей стороны, готовы приложить все необходимые усилия, помогать в решении любых вопросов при реализации столь нужного мероприятия», – подчеркнул Антон Волошко.

Как отметил председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, несмотря на то, что в прошлом году Дальневосточный МедиаСаммит впервые прошел в онлайн-формате, организаторы зафиксировали рекорд посещаемости – на мероприятиях форума дистанционно «побывали» в общей сложности 50 тысяч человек.

«В прошлом году программа форума включала 50 секций, в которых приняли участие 200 экспертов. Трансляция с мероприятий велась на официальном сайте Дальневосточного МедиаСаммита и в социальных сетях. Был зарегистрирован просто колоссальный охват – в общей сложности форум таким образом “посетили” 50 тысяч человек. Это значимый результат. Союз журналистов России регулярно проводит мероприятия в западной части страны, и их посещают 2,5-3 тысячи человек», – подчеркнул Виктор Суханов.

В текущем году, заявил председатель, для гостей форума планируется организовать множество интересных дискуссий, круглых столов, тематических секций и полезных мастер-классов. В частности, рассматривается возможность выноса на всеобщее обсуждение актуальных вопросов по работе с социальными сетями, в частности с TikTok, проведения мастер-классов по повышению грамотности журналистов в области законотворчества, созданию публикаций о научных достижениях, продвижению патриотических мероприятий и проектов и сохранению гармоничного межнационального и межконфессионального фона при помощи СМИ.

«Один из главных вопросов, который хотелось бы поднять – работа в современном интернете, социальных сетях и мессенджерах. Также хотим обсудить с экспертами, где находится граница между цензурой и свободой слова, поговорить о “постковидной” реальности и, как следствие, изменившейся медиасреде. Для кого-то эти изменения стали трагическими, для кого-то, наоборот, ободряющими. Отдельный блок будет посвящен пиару, успешным практикам, которые коллеги применяли в прошлом году. Сильным обещает стать блок для специалистов в области SMM, он включит мастер-классы, обмен опытом. Если раньше мы звали на него экспертов из Москвы, которые нас учили, сейчас сами задаем тренды и можем объяснить, как, зачем и на чем зарабатывать», – отметил Виктор Суханов.

Кроме того, в программе найдут отражения те важные события, которые происходят в 2021 году в России, в частности в Приморье.

«Этот год – год выборов. Мы не могли обойти стороной столь значимый факт. Рассмотрим экономический, законодательный, информационный аспекты предстоящих мероприятий. Кроме того, важно помнить: мы отмечаем 60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке, что также найдет отражение в программе МедиаСаммита», – отметил Виктор Суханов.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит – единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Главной целью мероприятия является объединение медиа-сообщества региона, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций.

Участниками МедиаСаммита ежегодно становятся представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]