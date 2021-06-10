Дальневосточный МедиаСаммит открылся в столице Приморья

Восьмой Дальневосточный МедиаСаммит – 2021 «Журналистика «постапокалипсиса»: жизнь в изменившемся мире» стартовал на острове Русский во Владивостоке в четверг, 10 июня. В этом году он проходит в очном формате.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, программа МедиаСаммита в этом году стала особенно насыщенной. Участников конференции ждут отдельные блоки для печатных изданий, ТВ и радио, Интернет-СМИ. Сильным обещает стать блок для SMM-специалистов. Эксперты уделят внимание уже зарекомендовавшим себя технологиям и работе со сравнительно молодыми медиапродуктами – Telegram-каналами и TikTok.

«Еще вчера мы обсуждали новые медиа, а уже сегодня появляются инфлюенсеры. Молодежь, которая вращается в этой среде, можем много нового привнести в обсуждения на площадке форума. Важно вспомнить, что именно в этом году мы празднуем 60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке. Этому событию посвящен ряд мероприятий форума», – обозначил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит – отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, которая впервые прошла в Приморском крае в 2014 году. В 2020 году из-за коронавирусных ограничений форум провели в онлайн-формате.

Деловая программа МедиаСаммита – 2021 рассчитана на два дня, 10 и 11 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]