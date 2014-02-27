В Приморье проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего на руднике
30 марта 2021 года на глубине 350 метров в штольне рудника «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» расположенного в лесном массиве Дальнегорского городского округа обнаружено тело 48-летнего рабочего, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ).
На месте происшествия следователи провели осмотр. Предварительно установлено, что в ходе проведения взрывных работ произошло обрушение, в результате которого наступила смерть проходчика.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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