В Приморье проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего на руднике

30 марта 2021 года на глубине 350 метров в штольне рудника «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» расположенного в лесном массиве Дальнегорского городского округа обнаружено тело 48-летнего рабочего, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ).

На месте происшествия следователи провели осмотр. Предварительно установлено, что в ходе проведения взрывных работ произошло обрушение, в результате которого наступила смерть проходчика.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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