Ледяная глыба на полмиллиона рухнула на Prado во Владивостоке

Аналитики страховой компании «Альфастрахование» представили собственный рейтинг из пяти самых дорогих снежно-ледовых глыб, упавших на автомобили за зиму 2020-2021 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Daily-Motor.ru

Самый высокий убыткок страховщикам принес сугроб, рухнувший на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в городе Владивосток, потребовав ремонт на сумму 505 тысяч рублей. Льдина сошла с крыши офисного здания, разбив ветровое стекло, правую переднюю дверь, крыло, капот, передний бампер и крышу японского внедорожника.

В этом же городе расположилась еще одна дорогостоящая глыба, которая добралась до кроссовера Toyota RAV4 даже несмотря на то, что автомобиль был припаркован в 15 метрах от здания. В итоге ремонт обошелся в 450 тысяч рублей.

В тройке случаев отметился и Хабаровск, где наледь на крыше дома умудрилась повредить Volkswagen Touareg. Ремонт машины потребовал от страховой компании выплаты в 481 тысячу рублей.

ТОП-5 убытков для страховой компании от падения снежных глыб и наледей на автомобили зимой 2020-2021 годов.

1 место: Toyota Land Cruiser Prado (Приморский край) – выплата по КАСКО 505 тысяч рублей;

2 место: Volkswagen Touareg (Хабаровский край) – выплата по КАСКО 481 тысяча рублей;

3 место: Toyota RAV4 (Приморский край) – выплата по КАСКО 449 тысяч рублей;

4 место: Mitsubishi Outlander (Приморский край) – выплата по КАСКО 435 тысяч рублей;

5 место: Nissan X-Trail (Приморский край) – выплата по КАСКО 410 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru