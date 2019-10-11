Откровенный разговор между известным в Приморье правозащитником и аферистом попал в Сеть

В Приморье известный юрист и правозащитник оказался в поле зрения мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

На днях жителю города Артёма, известному юристу и правозащитнику Максиму Николаевичу Чихунову позвонил аферист, представившийся сотрудником банка. И вот какой откровенный разговор между случился - послушайте до конца, пишет artem.news.plus.

Максим напоминает, что в Приморском крае участились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные лица, с московских телефонных номеров, представляясь сотрудниками банка, просят либо сообщить им данные банковских карт, либо совершить какие-либо операции по счету.

Уважаемые жители, будьте бдительны. При поступлении таких звонков смотрите, во-первых на номер, если это Сбербанк, то обычно звонят с номера 900. Не сообщайте мошенникам свои персональные данные и данные банковских карт. При возможности вы сами всегда можете позвонить в банк и перепроверить информацию, - советует Максим Чихунов жителям города Артёма.

Жители края, кто уже сталкивался с действиями мошенников, предупредили, не стоит отвечать незнакомым гражданам, и тем более сообщать свои данные. В лучшем случае, просто кладите трубку и номера блокируйте.

«Мне как то поступил такой звонок и долго пытался объяснить, что с моей карты были сняты деньги и надо проверить, но когда я сказала, что у меня карты нет, звонок прервался. Я им стала не интересна».

«Сколько раз уже предупреждают, не берите такие номера, блокируйте!».

«Звонила девушка, как обычно бла, бла, я потом говорю, когда же вам надоест х*** заниматься, мне ответили, Х***я это ваша жизнь Елена. Вот как то так».

«Самое неприятное, что когда ты говоришь, что не хочешь общаться, тебя посылают и матерят!».

«Вы юрист, правозащитник. Вам звонят, вы не хотите общаться с мошенниками, а зачем вы их просите позвонить кому нибудь? Неужели нельзя принять поэтому поводу соответствующие меры».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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