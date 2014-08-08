«Был наезд»: Увиденное на Спортивной набережной поразило горожан

Во Владивостоке в районе Спортивной набережной мужчина за рулем микроавтобуса наехал на пешехода. Вместо извинения и помощи, водитель решил его избить, сообщают «Вести:Приморье».

Данное недоразумение двигалось на своей повозке по Спортивной Набережной, совершил наезд на пешехода в районе Касатки, вылез из повозки и избил пешехода

, пишет автор поста в паблике dps_controlnews.

Жители города отметили, что этот жестокий поступок должен быть наказан.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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