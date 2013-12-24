Почти вдвое увеличат процент газификации Приморья к 2025 году

Процент газификации Приморья к 2025 году составит почти 50%, сейчас равняется 23,7%. Текущие и перспективные планы развития этой отрасли обсудили участники заседания Правительства Приморского края, которое провел в четверг, 1 апреля, губернатор Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказал руководитель регионального агентства газоснабжения и энергетики Андрей Леонтьев, Правительство Приморья и ПАО «Газпром» разработали и подписали Программу развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы, в соответствии с которой запланирован колоссальный объем работ и инвестиции в объеме 21 миллиард рублей.

«Механизм по созданию и развитию системы газоснабжения Приморья реализуется через предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований. В 2021 году на эти цели в бюджете края запланировано 859 миллионов рублей. Субсидия предполагается Уссурийскому и Находкинскому городским округам, Спасскому и Надеждинскому муниципальным районам», – уточнил он.

ПАО «Газпром» реализует инвестиционные проекты газификации. Так, ведется строительство газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов в регионе. Пять ГРС уже появились во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Артеме.

«К 2025 году Газпром построит 108 километров газопроводов-отводов, пять газораспределительных станций и 194 километра межпоселковых газопроводов. Также запланировано мероприятие по техническому перевооружению ГРС-1 во Владивостоке. Правительство Приморского края, в свою очередь, обеспечит строительство 77 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений (квартир), 30 котельных и предприятий», – уточнил Андрей Леонтьев.

Подчеркнуто, что благодаря этим мероприятиям будут созданы условия для газификации севера Владивостока, Всероссийского детского центра «Океан», интегрированного развлекательного курорта «Приморье», морского порта «Суходол», резидентов территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская», Находкинского, Дальнереченского и Артемовского городских округов, Михайловского, Спасского и Шкотовского муниципальных районов, ЗАТО Фокино.

Также программой планируется создание нефтегазового кластера – качественно новой отрасли в крае. Первым производством станет завод минеральных удобрений в Находке. Появление газовой инфраструктуры на юге края даст возможность газифицировать третий по величине город Приморья.

«Согласно методике, утвержденной Минэнерго России, процент газификации Приморского края на сегодняшний день составляет 23,7 %. За счет мероприятий, предусмотренных программой, он увеличится в два раза», – подытожил Андрей Леонтьев.

Справочно. Объем потребления природного газа в Приморье за 2020 год составил 1,3 миллиарда кубических метров. Основными потребителями газа в крае сейчас являются объекты большой энергетики – их модернизация приведет к увеличению объемов потребления газа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]