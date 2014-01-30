Компания «Газпром» планирует вложить в Приморье около 25 млрд рублей

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в понедельник, 18 января, в ходе визита в Санкт-Петербург провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Стороны обсудили строительство газопроводов в Приморье, в частности темпы реализации проектов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По словам главы Приморского края, компания «Газпром» в отношении Приморского края приняла довольно обширную программу – в развитие газоснабжения и газификации региона будет вложено около 25 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение Олег Кожемяко в прошлом году подписал с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Сегодня необходимо было согласовать все вопросы, касающиеся прохождения газопроводов по территории Приморского края, чтобы это было синхронизировано с мощностями населенных пунктов и предприятий, которые будут получать газ. Договорились, что примем газопроводы как объекты особой важности, чтобы были полномочия в том числе по изменению статуса земельных участков – это было необходимым условием, чтобы максимально ускорить прокладку газопроводов», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В рабочей встрече также приняли участие представители районов Приморского края, по территории которых будут проходить газопроводы, и представители бизнес-сообщества региона. Стороны обсудили мощности, которые востребованы промышленными предприятиями Приморья, в том числе на территории опережающего развития «Надеждинская».

«Мощными потребителями газа могут стать предприятия, например, в ТОР “Надеждинская”. Также в этом году у нас будет возможность непосредственно использовать сжиженный газ, что станет подспорьем для запуска производств круглогодичного цикла, работающего на газе», – добавил Губернатор.

Отметим, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Олег Кожемяко встретился с Губернатором северной столицы Александром Бегловым. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Санкт‑Петербурга и тогда еще Администрацией Приморского края было подписано еще в 2016 году, и с тех пор представители сторон работают вместе на регулярной основе.

«Наши регионы многое определяют в России. Мы вместе, хоть и находимся в разных концах страны. Уверен, что сотрудничество между Санкт‑Петербургом и Приморским краем будет интенсивно развиваться», – обозначил Александр Беглов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]