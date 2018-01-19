В Приморье спасают беркута с пулевым ранением

Пулевое ранение обнаружено у беркута, которого подкармливали жители Арсеньева, сообщают «Вести:Приморье».

Об истории с птицей, которую пытались спасти неравнодушные приморцы, рассказала жительница Арсеньева в паблике arstv. Евгения отметила, что после того как поняли, что нужны специалисты, вызвали госохотнадзор. Сотрудники ведомства забрали птицу на обследование. Оказалось, птица получила пулевое ранение в крыло.

Напомним, жительница окраины Светлана Беляева нашла травмированного беркута во время прогулки с собакой. Птица близко к себе человека не подпускала, но корм брала охотно. Понимая, что птица не поправляется женщина вызывала госохотнадзор. С помощью директора охотобщества Сергея Уманца удалось поймать птицу и отправить ее в центр реабилитации диких животных МРОО "Тигр" в Алексеевку. Как рассказал директор центра Виктор Кузьменко, сегодня обследовали пострадавшего пернатого хищника и установили диагноз - пулевое ранение крыла. Ветеринары выяснили, что это молодая особь примерно возраста 2 года, пол еще не ясен, надо делать УЗИ под наркозом. Это можно узнать, когда будут проводить операцию по удалению пули. Однозначно, птица летать не сможет, ее место жительства теперь будет зоопарк. Кстати, в неволе беркуты живут до 30-40 лет. Так что вся жизнь впереди. Правда, в неволе они очень неохотно размножаются. А спутника жизни выбирают один раз и на всю жизнь.

Многие приморцы отметили, что птицу действительно мог бы забрать к себе один из зоопарков края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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