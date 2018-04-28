Почтовые конверты с «интересным» содержимым привлекли жителя Владивостока

Прокуратура Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвинили в краже, совершенной с причинением особо крупного ущерба гражданину, сообщают «Вести:Приморье».

Следствие установило, еще в декабре 2018 года мужчина заметил в серванте соседки, когда был у нее в гостях, почтовые конверты. Именно в них женщина хранила немалые деньги. Вечером после совместного распития спиртного, воспользовавшись тем, что пожилая женщина была без сознания, злоумышленник похитил два почтовых конверта с деньгами, после чего покинул ее квартиру. Общий ущерб составил 1 млн 300 тыс. рублей и 400 долларов США.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. По делу заявлен гражданский иск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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