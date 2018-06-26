«Промышлял» на двух улицах: граждане предъявили иски на предприимчивого жителя Владивостока
Совершивший кражи с банковских счетов граждан местный житель предстанет перед судом, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в краже, совершенной с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, житель краевой столицы в июне 2020 года разработал схему по хищению денежных средств граждан.
Так, на ул. Крыгина в г. Владивостоке он подошел к ранее незнакомой ему женщине и под надуманным предлогом написать сообщение своей девушке попросил у потерпевшей телефон.
Держа в руках телефон так, чтоб потерпевшая не видела его манипуляций, через мобильный банк похитил с ее банковского счета 7 тыс. рублей путем перевода денежных средств на свой счет.
Действуя аналогичным образом, в районе ул. Верхнепортовой в г. Владивостоке злоумышленник похитил денежные средства у ранее неизвестного ему мужчины, причинив ему ущерб в размере 7 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре ПК.
Потерпевшими предъявлены гражданские иски о взыскании причиненного ущерба.
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