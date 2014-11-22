Серийный вор «промышлял» в кафе и столовых Владивостока

В краевой столице перед судом предстанет серийный вор, сообщает "Вести: Приморье".

Прокуратура утвердила обвинительное заключении в отношении неоднократно судимого жителя Владивостока, который обвиняется в хищении чужого имущества.

Следствием установлено, что в октябре прошлого года злоумышленник «орудовал» в заведениях общественного питания. В момент, когда граждане отвлекались от сумок и кошельков, он похищал их имущество и деньги. Легального источника дохода подозреваемый не имеет, а похищенным он распоряжался по своему усмотрению.

Нескольким гражданам злоумышленник причинил ущерб на сумму около 40 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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