Воришка, промышлявший по ночам в дальневосточной столице, пошел под суд
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района Владивостока Антона Каплунова, преступления совершены с июля по август 2019 года на улицах города в ночное время.
Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант, отсоединяя крепления аккумуляторных батарей от автомобиля, похищал их из автомобилей, после чего с похищенным имуществом скрывался и распоряжался по своему усмотрению.
Действуя таким образом, злоумышленник причинил ущерб четырем потерпевшим на общую сумму почти 34 тыс. рублей.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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