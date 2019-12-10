Воришка, промышлявший по ночам в дальневосточной столице, пошел под суд

Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района Владивостока Антона Каплунова, преступления совершены с июля по август 2019 года на улицах города в ночное время.

Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант, отсоединяя крепления аккумуляторных батарей от автомобиля, похищал их из автомобилей, после чего с похищенным имуществом скрывался и распоряжался по своему усмотрению.

Действуя таким образом, злоумышленник причинил ущерб четырем потерпевшим на общую сумму почти 34 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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