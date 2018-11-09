Таксист получил «строгача» за свои деяния на остановке транспорта

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, сообщают «Вести:Приморье».

В суде установлено, что преступление совершено в ночное время в июле 2020 года водителем такси.

Фигурант, двигаясь по Океанскому проспекту в г. Владивостоке, увидел на остановке общественного транспорта «Первая речка» двух граждан, которые уснули на лавочке. Воспользовавшись тем, что они крепко спят, мужчина похитил принадлежащие им сумку с вещами и смартфон, отметили в прокуратуре ПК.

Преступными действиями злоумышленник причинил потерпевшим ущерб на сумму более 57 тыс. рублей.

В ходе следствия часть похищенного имущества была возвращена потерпевшим.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом наличия рецидива преступлений, назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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