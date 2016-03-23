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Рецидивист получил очередной срок за «ночные вылазки»

Рецидивист получил очередной срок за «ночные вылазки»

Советским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении серии краж с причинением значительного ущерба гражданам.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в ночное время похищал аккумуляторные батареи с грузовых автомобилей, припаркованных в разных районах города. Похищенным он распоряжался по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению четырех преступлений. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 34 тысячи рублей.

Признав подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, суд назначил ему (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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