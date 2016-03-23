Рецидивист получил очередной срок за «ночные вылазки»
Советским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении серии краж с причинением значительного ущерба гражданам.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый в ночное время похищал аккумуляторные батареи с грузовых автомобилей, припаркованных в разных районах города. Похищенным он распоряжался по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению четырех преступлений. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 34 тысячи рублей.
Признав подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, суд назначил ему (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.04.2019 Житель Владивостока обокрал работодателя, чтобы купить компьютерные игры
-
16.02.2018 14 краж совершил 15-летний приморский вор-рецидивист
-
23.05.2016 В Приморье окончено расследование уголовного дела о серии краж и мошенничества
-
23.03.2016 Молодой житель Владивостока продал мотоцикл своего знакомого и присвоил выручку себе
-
19.11.2019 Житель Владивостока осужден за серию краж горных велосипедов
-
05.05.2017 В Ханкайском районе вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в краже автозапчастей
Добавить комментарий