Не паркуйте авто у дома: это грозит неприятностями

Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в серии краж автомобильных катализаторов.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в серии хищений катализаторов с автомобилей.

Установлено, что в июне 2019 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску стали поступать заявления граждан о кражах катализаторов с автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. Хищения были зарегистрированы в разных районах городского округа. Объектом преступного посягательства становились части выхлопной системы автомобилей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 210 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении имущественных преступлений сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, студента. Злоумышленник был задержан во время совершения очередной кражи автозапчастей во дворе дома по улице Колхозной в селе Новоникольск.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что с помощью домкрата и гаечного ключа похищал части выхлопной системы автомобилей, из них извлекал катализаторы, в которых содержатся драгоценные металлы. Похищенные катализаторы злоумышленник продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

За совершение серии краж с причинением значительного ущерба гражданам, в отношении задержанного в следственном подразделении отдела полиции были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.

В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии имущественных преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru