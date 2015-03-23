Не паркуйте авто у дома: это грозит неприятностями
Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в серии краж автомобильных катализаторов.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в серии хищений катализаторов с автомобилей.
Установлено, что в июне 2019 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску стали поступать заявления граждан о кражах катализаторов с автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. Хищения были зарегистрированы в разных районах городского округа. Объектом преступного посягательства становились части выхлопной системы автомобилей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 210 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении имущественных преступлений сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, студента. Злоумышленник был задержан во время совершения очередной кражи автозапчастей во дворе дома по улице Колхозной в селе Новоникольск.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что с помощью домкрата и гаечного ключа похищал части выхлопной системы автомобилей, из них извлекал катализаторы, в которых содержатся драгоценные металлы. Похищенные катализаторы злоумышленник продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
За совершение серии краж с причинением значительного ущерба гражданам, в отношении задержанного в следственном подразделении отдела полиции были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.
В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии имущественных преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.10.2019 Житель Приморья осужден за совершение серии хищений автомобилей «под возврат»
-
10.06.2019 Гаражные воры-миллионеры пойманы в Приморье
-
25.02.2017 Житель Находки воровал из машин дачников деньги и телефоны
-
05.08.2016 Сотрудники уголовного розыска в Уссурийске задержали подозреваемого в кражах автомобильных аккумуляторов
-
19.11.2015 В Фокино окончено расследование уголовного дела о серии краж из автомобилей
-
23.03.2015 Во Владивостоке перед судом предстанет обвиняемый в совершении серии краж из автомобилей
Добавить комментарий