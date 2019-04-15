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Разговор был коротким: Житель Приморья рассказал о поездке в такси

Разговор был коротким: Житель Приморья рассказал о поездке в такси

Источник фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя края, обвиняемого в  крае с причинением значительного ущерба гражданину, сообщают «Вести:Приморье».

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2020 года. Фигурант, работая в известной компании такси, подвозил клиента на ул. Амурскую в г. Владивостоке, отметили в прокуратуре Приморского края.

Пассажир рассчитался за поездку и при выходе оставил в автомобиле кошелек с деньгами. Заметив пропажу, мужчина позвонил таксисту и попросил вернуть имущество, на что получил отказ под надуманным предлогом. Недобросовестный таксист присвоил кошелек клиента и потратил деньги на собственные нужды. 

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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