«В такси страшно садиться»: девушка рассказала, что сделал водитель во Владивостоке

Действия водителя такси попали под уголовную ответственность, сообщают «Вести:Приморье».

Суд Фрунзенского района во Владивостоке вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя края, который признан виновным в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Водитель совершил преступление еще в ноябре 20-го.

Отмечается, мужчина работал в известной в Приморье компании такси. Ночью поступил вызов. Он подвозил пассажирку до одного из увеселительных заведений. По пути девушка снимала наличные средства в банкомате, при этом таксист подсмотрел пин-код и обратил внимание, что карту потерпевшая хранит в чехле мобильного телефона.

В машине девушка уснула. Водитель незаметно вытащил банковскую карту потерпевшей и снял с ее счета в ближайшем банкомате 10 тысяч рублей, после чего карту вернул на место, довез девушку до адреса и высадил.

Пропажу денег пассажирка обнаружила лишь на следующий день. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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