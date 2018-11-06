Во Владивостоке предприимчивый таксист похитил денежные средства у пассажира
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении уроженца Кыргызстана, который осуждён за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района г. Владивостока А.В. Каплунова, преступление совершено в марте 2019 г., когда фигурант на арендованной им автомашине такси подвозил пассажира до местожительства последнего.
По пути следования клиент попросил остановиться и, отлучившись в магазин, оставил свой телефон в салоне.
Воспользовавшись данным обстоятельством, водитель с помощью услуги мобильного банка произвёл с телефона потерпевшего перевод 4,5 тыс. рублей на свою банковскую карту, предварительно удалив все сообщения-оповещения.
В дальнейшем он распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
Несмотря на раскаяние подсудимого и явку с повинной, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, назначил за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил. Ущерб потерпевшему частично возмещён в добровольном порядке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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