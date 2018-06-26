Житель Владивостока ограбил водителя, согласившегося его подвезти на своем автомобиле
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района Владивостока Антона Каплунова, в июле 2019 года потерпевший согласился подвезти фигуранта из пригорода до г. Владивостока. По пути следования попутчики остановились на АЗС.
Воспользовавшись тем, что водитель вышел из машины, чтобы расплатиться, он открыл бардачок машины и обнаружил лежащие в конверте 65 тыс. рублей.
Забрав конверт с деньгами и, добравшись до пункта назначения, злоумышленник распорядился похищенным по своему усмотрению, в том числе купил мобильный телефон за 12 тыс. рублей, остальное потратил на иные личные нужды.
Признав обвиняемого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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