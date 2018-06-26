Житель Владивостока не смог пройти мимо ключа в замочной скважине





Алкоголь и золото украл сосед у соседа во Владивостоке и получил срок, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Первомайским районным судом г. Владивостока внесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в апреле 2019 г. в утреннее время суток. Фигурант, находясь на лестничной площадке в подъезде дома № 218 по ул. Калинина в г. Владивостоке, воспользовавшись тем, что его сосед забыл ключ в замке входной двери своей квартиры, решил незаконно проникнуть в жилое помещение.

Убедившись, что в квартире никого нет, он похитил золотую цепочку с золотым крестиком, а также бутылку шампанского. Похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшему причинен значительный ущерб на общую сумму более 29 тыс. рублей.

Фигурант вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, возместил стоимость похищенных украшений и вернул алкоголь.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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