Житель Приморья "срубил" себе реальный срок лишения свободы
Чугуевским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Дальнегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступные деяния совершены в мае-июне 2019 года на территории одного из участковых лесничеств Чугуевского района.
Фигурант незаконно вырубил деревья породы кедр, ясень, береза, липа, дуб общим объемом более 180 м3. В результате преступных действий подсудимого Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 17 млн. рублей.
Злоумышленник признал вину в совершенном преступлении, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исполненное в полном объеме, также приняты меры по частичному возмещению ущерба.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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