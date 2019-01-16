Приморский депутат приговорен к уголовному сроку

В Приморье к реальному лишению свободы осужден депутат городской думы за махинации с земельными участками, сообщает "Вести: Приморье".

Шкотовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Думы городского округа Большой Камень. Он признан виновным в совершении 4 преступлений за мошенничество.

Судом установлено, что действуя из корыстных побуждений, фигурант приобрел по заниженной выкупной стоимости 4 земельных участка, расположенных в непосредственной близости от бухты «Вальтон».

Для реализации задуманного он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на участках объектах недвижимости.

Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Ущерб, причиненный муниципалитету, подсудимый возместил в добровольном порядке.

Ранее вступившим в законную силу решением суда удовлетворен иск прокурора о признании недействительными договоров купли-продажи указанных земельных участков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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