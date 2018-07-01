Мужчина «со статусом» поступил некрасиво с жительницей Владивостока
Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с 2014 по 2015 годы генеральным директором одной из коммерческих организаций г. Владивостока, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.
Фигурант заключил с потерпевшей договор на оказание услуг по изготовлению и установке фасадных витражных систем. Получив в соответствии с заключенным договором более 550 тыс. рублей, он распорядился денежными средствами по своему усмотрению.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Ущерб частично возмещен в ходе предварительного расследования на сумму более 58 тыс. руб., в остальной части судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей.
Комментировать: