Приморский зэк "развел" чужую бабушку на лечение зубов





Пожилая женщина во Владивостоке попадлась на удочку мошенника, который представился ее внуком и попросил денег, — сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре края.

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено, когда мужчина являлся фигурантом по другому уголовному делу, в ходе расследования которого ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Раздобыв мобильный телефон, он позвонил на произвольно набранный абонентский номер.

На звонок ответила женщина, которой он представился её внуком. Введя потерпевшую в заблуждение, сообщил, что ему необходимы денежные средства в сумме 10 тыс. рублей для лечения зубов. Гражданка, полагая, что оказывает помощь своему внуку, с помощью терминала оплаты сотовой связи перечислила денежные средства на счет абонентского номера находящегося в пользовании злоумышленника.

Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 1 год 10 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания, с наказанием назначенным приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 11.07.2019, окончательно назначено наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.

Вину в содеянном подсудимый признал в полном объёме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

В настоящее время указанный приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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