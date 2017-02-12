Вынесен приговор жителю Приморья, который похитил у иностранца тысячу долларов

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении жителя Забайкальского края за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в мае 2019 года рецидивист приехал во Владивосток на отдых и решил поживиться за счет прохожих. Фигурант приобрел пачку сувенирных билетов Банка России, после чего, проходя по ул. Семеновской в г. Владивостоке мимо туриста-иностранца, якобы случайно выронил данную пачку денежных средств. Гражданин иностранного государства, заметив это, подобрал пачку сувенирных денег, которую положил в свой карман.

Затем злоумышленник догнал иностранца и под предлогом возврата денежных средств потребовал показать кошелек. Потерпевший достал свой кошелек и показал его, в этот момент фигурант взял из кошелька потерпевшего купюры, отвлек его внимание и похитил часть денег в размере 1 тыс. долларов США.

Через некоторое время иностранец обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, по совокупности с ранее назначенным наказанием за совершение иного умышленного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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