Гастролер из Забайкалья ограбил приморского туриста с помощью денежной «куклы»
При помощи пачки сувенирных денег житель Забайкалья ограбил интуриста во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» по данным краевой прокуратуры.
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Забайкальского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Как установлено в ходе следствия, в мае 2019 года ранее неоднократно судимый гражданин прибыл в город Владивосток с целью отдыха.
Находясь в краевой столице и нуждаясь в деньгах, он решил мошенническим способом поживиться за счет прохожих.
Для этого фигурант приобрел пачку сувенирных билетов Банка России, после чего, проходя по ул. Семеновской в г. Владивостоке мимо туриста-иностранца, якобы случайно выронил данную пачку денежных средств. Гражданин иностранного государства, заметив это, подобрал пачку сувенирных денег, которую положил в свой карман.
Затем злоумышленник догнал иностранца и под предлогом возврата денежных средств потребовал показать кошелек. Потерпевший достал свой кошелек и показал его, в этот момент фигурант взял из кошелька потерпевшего купюры, отвлек его внимание и похитил часть денег в размере 1 тыс. долларов США.
Через некоторое время иностранец обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию.
Злоумышленник установлен сотрудниками уголовного розыска и задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Кроме того, потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму более 65 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.07.2019 Во Владивостоке под суд пойдет квартирный мошенник
-
28.02.2019 Разыскивая однокурсников, жительница Приморья наткнулась на мошенницу
-
26.06.2018 Житель Владивостока обокрал спящую в баре девушку
-
20.07.2018 Житель пос. Врангель пойдет под суд за кражу большой суммы денег из автомобиля
-
09.11.2019 Бабушка судится с внуком из-за 80 тысяч рублей
-
21.01.2019 Житель Приморья продал после пьянки чужого коня
Добавить комментарий