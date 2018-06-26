Гастролер из Забайкалья ограбил приморского туриста с помощью денежной «куклы»





При помощи пачки сувенирных денег житель Забайкалья ограбил интуриста во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» по данным краевой прокуратуры.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Забайкальского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в ходе следствия, в мае 2019 года ранее неоднократно судимый гражданин прибыл в город Владивосток с целью отдыха.

Находясь в краевой столице и нуждаясь в деньгах, он решил мошенническим способом поживиться за счет прохожих.

Для этого фигурант приобрел пачку сувенирных билетов Банка России, после чего, проходя по ул. Семеновской в г. Владивостоке мимо туриста-иностранца, якобы случайно выронил данную пачку денежных средств. Гражданин иностранного государства, заметив это, подобрал пачку сувенирных денег, которую положил в свой карман.

Затем злоумышленник догнал иностранца и под предлогом возврата денежных средств потребовал показать кошелек. Потерпевший достал свой кошелек и показал его, в этот момент фигурант взял из кошелька потерпевшего купюры, отвлек его внимание и похитил часть денег в размере 1 тыс. долларов США.

Через некоторое время иностранец обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию.

Злоумышленник установлен сотрудниками уголовного розыска и задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Кроме того, потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму более 65 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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