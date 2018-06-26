Бабушка судится с внуком из-за 80 тысяч рублей





Продвинутый внук при помощи мобильного банка ограбил собственную бабушку, за что и предстанет перед судом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру ПК.

Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый установил на свой мобильный телефон популярное приложение по переводу безналичных денежных средств, подключив к этому приложению свою банковскую карту и банковскую карту бабушки, с ее разрешения.

Узнав, что на банковской карте бабушки находятся денежные средства в сумме более 124 тыс. рублей, фигурант воспользовался тем, что ее карта «привязана» к приложению в его мобильном телефоне, и он может беспрепятственно осуществить перевод денежных средств на свою банковскую карту, похитил часть ее денежных средств.

Общая сумма ущерба, причиненная пенсионерке, составила 80 тыс. рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению. Для потерпевшей ущерб является значительным, до настоящего времени внук его не возместил.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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