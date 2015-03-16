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«Чем отдавать будешь?»: иск о взыскании ущерба выдвинули жителю Уссурийска

«Чем отдавать будешь?»: иск о взыскании ущерба выдвинули жителю Уссурийска

Источник фото: pixabay.com

В г. Уссурийске перед судом предстанет местный житель за присвоение денежных средств в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, преступление совершено с июля по ноябрь 2018 года. Фигурант, являясь торговым агентом, присваивал полученные от заказчиков  за ранее поставленный товар денежные средства. Всего на протяжении почти полугода  он похитил денежные средства в сумме более 280 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в Прокуратуре РФ по ПК.

Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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