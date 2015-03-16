«Чем отдавать будешь?»: иск о взыскании ущерба выдвинули жителю Уссурийска
В г. Уссурийске перед судом предстанет местный житель за присвоение денежных средств в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
По версии следствия, преступление совершено с июля по ноябрь 2018 года. Фигурант, являясь торговым агентом, присваивал полученные от заказчиков за ранее поставленный товар денежные средства. Всего на протяжении почти полугода он похитил денежные средства в сумме более 280 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в Прокуратуре РФ по ПК.
Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.
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