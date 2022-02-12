«Деньги в гробах»: В деле «Некрополя» вскрылись новые обстоятельства

- 100% - это провокация против России. Запад системно гадит нам везде, где только можно

- крайне сомнительная история, похоже на "подставу". В очередной раз допинговый скандал "вылез наружу" сразу после нашей победы. Кто мешал МОК и ВАДА заблаговременно обнародовать информацию о сомнительной допинг-пробе Валиевой?

- дыма без огня не бывает. Опять наши врачи, спортивные менеджеры что-то напортачили, чего-то не предусмотрели, что-то забыли указать, чего-то не знали: в итоге позор достается всей стране

- допинг принимают все спортсмены. Просто некоторые умело это скрывают плюс им еще в этом помогают спортивные власти, другие - скрывать не умеют и постоянно попадаются на допинге