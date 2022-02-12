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«Деньги в гробах»: В деле «Некрополя» вскрылись новые обстоятельства

«Деньги в гробах»: В деле «Некрополя» вскрылись новые обстоятельства

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший заведующим кладбищами МБУ «Некрополь» за получение взятки в особо крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кладбищами МБУ «Некрополь», обвиняемого в  получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное в особо крупном размере, пояснили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

По версии следствия, с февраля 2020 года по февраль 2021 года фигурант систематически получал как лично, так и через посредника денежные средства от представителей юридических лиц за беспрепятственное ведение деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела на городских кладбищах «Морское» и «Лесное».

Общий размер взятки составил более 5,5 млн рублей. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на 5 транспортных средств и денежные средства в сумме 600 тыс. рублей, принадлежащих фигуранту.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г.Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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