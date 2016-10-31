Присваивающую страховые взносы мошенницу ожидает суд





Жители Владивостока думали, что застраховали свои машины по полису ОСАГО, однако, их взносы до страхователя не доходили, — сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре.

Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, преступление совершено, когда фигурантка являлась страховым агентом ПАО СК «Росгосстрах». Будучи уполномоченной на заключение договоров автострахования гражданской ответственности, с целью материального обогащения она решила похищать вверяемые ей денежные средства в счет оплаты за страховые полисы.

Реализуя преступный умысел, она в период с декабря 2015 г. по сентябрь 2016 г. заключила со 107 страхователями договоры ОСАГО. Однако полученные в качестве страховой премии денежные средства страховщику не передала, обратив их в свою пользу.

В результате преступных действий злоумышленницы страховой компании причинен ущерб на сумму свыше 600 тыс. рублей, который она не погасила.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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