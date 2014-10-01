Кассир УК попалась на крупном хищении денег у жителей Владивостока
Внесенные по квитанциям деньги не доходили до ресурсоснабженцев — кассир забирала их себе, — сообщают «Вести: Приморье» по информации прокуратуры.
Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, преступление совершено в период с января по ноябрь 2017 года.
Фигурантка занимала должность начальника абонентского отдела одной из управляющих компаний района. Используя свое служебное положение, систематически присваивала денежные средства, поступающие от граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги в кассу.
Так, злоумышленница вносила в бухгалтерскую программу данные о платежах, распечатывала квитанции об оплате и передавала их гражданам. Затем, с целью сокрытия своих действий, вносила в программу изменения в данные о платежах, изменяя статус на безналичный. и отменяла операцию по внесению денежных средств.
Полученные деньги она присваивала себе и распоряжаясь по своему усмотрению.
Своими действиями обвиняемая нанесла управляющей компании ущерб на общую сумму более 1,2 млн. рублей.
Следует отметить, что санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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