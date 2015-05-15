32-летний "гастролер" из Забайкальского края "обчистил" иностранца в Приморье

Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего «гастролера» из Забайкальского края, который путём обмана похитил денежные средства у иностранца.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, обвиняемый, находясь в городе Владивостоке, приобрёл пачку сувенирных билетов Банка России. После этого, прогуливаясь по центру города, якобы случайно выронил пачку купюр около иностранного туриста. Гражданин, заметив лежащие на земле деньги, подобрал их и положил в карман.

Злоумышленник догнал иностранца и под предлогом возврата денежных средств потребовал показать кошелек. Потерпевший достал свой кошелек и показал его мужчине. В это время подозреваемый отвлек внимание туриста и похитил часть его денег в размере 1 тыс. долларов США. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего гражданина. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Забайкальского края.

Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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