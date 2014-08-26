Приморец может получить 5 лет за то, что взял, что "плохо лежало"
Следователями отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении тайного хищения чужого имущества. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник, находясь в помещении столовой на улице Светланской, похитил женскую сумку с деньгами и личными вещами, оставленную без присмотра возле стола кассира.
В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские задержали 44-летнего ранее судимого приморца. В отделе полиции он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что не обнаружил в похищенной сумке ценных вещей и выбросил ее с содержимым в кусты, себя оставив только деньги.
Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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