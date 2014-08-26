Приморец может получить 5 лет за то, что взял, что "плохо лежало"

Следователями отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении тайного хищения чужого имущества. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник, находясь в помещении столовой на улице Светланской, похитил женскую сумку с деньгами и личными вещами, оставленную без присмотра возле стола кассира.

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские задержали 44-летнего ранее судимого приморца. В отделе полиции он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что не обнаружил в похищенной сумке ценных вещей и выбросил ее с содержимым в кусты, себя оставив только деньги.

Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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