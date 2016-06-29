Вывозил грузовиком: на острове Русском произошло серьезное преступление

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о краже со строительной площадки, сообщают «Вести:Приморье».

Следователями отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего кражу.

В ходе следствия установлено, что местный житель, приехав ночью на территорию строительной площадки в районе острова Русский, погрузил в кузов своего автомобиля четыре металлических вкладыша, которые лежали в открытом доступе на улице. Затем мужчина вскрыл контейнер и похитил из него различные инструменты: ключи, набор отверток, угловую шлифовальную машинку, дрель, станок, два кабеля, а также вытащил два аккумулятора из передвижной маслостанции. Затем злоумышленник отправился в пункт приема металла, расположенный в Первомайском районе, где сдал металлоконструкции, выручив за них 6 тысяч 500 рублей. Похищенные инструменты, аккумуляторы и кабели он продал на рынке за 10 тысяч рублей. Вырученные денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб строительной компании на общую сумму свыше 270 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали 42-летнего ранее судимого жителя Владивостока. Мужчина сознался в содеянном, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Уголовное дело по обвинению по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере)с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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