Деньги с банковской карты пропали вмиг у нескольких приморцев

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковских карт граждан, сообщают «Вести:Приморье».

Следователями отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела в отношении уроженца Хабаровского края, совершившего кражу денежных средств с банковских счетов граждан.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, проходя по улице Крыгина, увидел ранее незнакомую ему девушку, которая гуляла с ребенком. Под предлогом звонка своей знакомой, он попросил у прохожей смартфон. В это время злоумышленник с помощью смс-сообщения перевел с её счета денежные средства в размере 7 тысяч рублей на карту своему знакомому. Таким же способом он перевел еще 7 тысяч рублей, подойдя к незнакомому молодому человеку, гулявшему с собакой в районе улицы Верхнепортовой. Позже злоумышленник встретился со своим знакомым и обналичил похищенные деньги. Обнаружив пропажу денег со счетов, потерпевшие обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 25-летнего приезжего из Хабаровского края, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность обвиняемого к совершению имущественных преступлений. Уголовные дела по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru