Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:42

Деньги с банковской карты пропали вмиг у нескольких приморцев

Деньги с банковской карты пропали вмиг у нескольких приморцев

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковских карт граждан, сообщают «Вести:Приморье».
Следователями отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела в отношении уроженца Хабаровского края, совершившего кражу денежных средств с банковских счетов граждан.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, проходя по улице Крыгина, увидел ранее незнакомую ему девушку, которая гуляла с ребенком. Под предлогом звонка своей знакомой, он попросил у прохожей смартфон. В это время злоумышленник с помощью смс-сообщения перевел с её счета денежные средства в размере 7 тысяч рублей на карту своему знакомому. Таким же способом он перевел еще 7 тысяч рублей, подойдя к незнакомому молодому человеку, гулявшему с собакой в районе улицы Верхнепортовой. Позже злоумышленник встретился со своим знакомым и обналичил похищенные деньги. Обнаружив пропажу денег со счетов, потерпевшие обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 25-летнего приезжего из Хабаровского края, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность обвиняемого к совершению имущественных преступлений. Уголовные дела по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения  по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме