Девушка из Дальнереченска легко «заработала» 15 тысяч: мужчина обратился в полицию

В Дальнереченске завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковской карты, сообщают «Вести:Приморье».

Следователем МО МВД России «Дальнереченский» окончено расследование уголовного дела в отношении уроженки города Дальнереченска, совершившей кражу денежных средств с банковского счета 36-летнего мужчины.

В ходе расследования установлено, что обвиняемая при совместном употреблении спиртных напитков с потерпевшим, воспользовалась тем, что он уснул, и, легко получив доступ к его сотовому телефону и банковской карте, с помощью электронного кошелька перевела на свой счет денежные средства в размере 10 тысяч рублей, а после, таким же способом перевела еще 5 тысяч рублей на счет своей сестры.

Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 22-летнюю местную жительницу, которая дала признательные показания, а также добровольно показала место, куда после перевода денежных средств она спрятала телефон и банковскую карту заявителя.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению имущественного преступления. Уголовное дело по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, отметили в пресс-службе МО МВД России «Дальнереченский».

До рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать умеренность в употреблении алкогольных напитков. По статистике, чрезмерное употребление алкоголя на сегодняшний день является причиной подавляющего большинства совершенных преступлений или же условием, способствующим их совершению. Человек в состоянии опьянения не только сам может совершить противоправный поступок, но и легко может подвергнуться преступному посягательству: у него легче украсть, его проще обмануть или обсчитать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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