19-летняя девушка "развела как ребенка" администратора одного из кафе Владивостока

Жительница Владивостока пойдет под суд за кражу денежных средств с чужого счета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25.мвд.рф.

Следователями отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, совершившей кражу денежных средств с банковского счета.

В ходе расследования установлено, что злоумышленница постучалась в закрытое кафе, расположенное в центре города. Дверь ей открыл незнакомый мужчина. Она поздоровалась и попросила под придуманным предлогом осуществить телефонный звонок с его смартфона. Администратор заведения предложил девушке пройти в помещение и передал телефон, находясь при этом рядом с ней. Обвиняемая сделала вид, что набирает абонентский номер и через несколько минут сказала, что не может дозвониться, так как абонентский номер недоступен. После этого она спросила о возможности отправить с его смартфона смс-сообщение, сказав при этом, что не нужно стоять рядом, так как смартфон она не украдет. Мужчина закрыл дверь кафе и ушел в сторону. В это время девушка осуществила перевод денежных средств на карту своей знакомой в размере 5000 рублей, путем отправки смс-сообщения на номер 900. После перевода она удалила смс-сообщения с номера 900, чтобы владелец телефона не увидел списания. Поблагодарив отзывчивого гражданина, вернула ему смартфон и ушла из кафе.

Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую. В отделе полиции 19-летняя жительница Владивостока дала признательные показания, и уверяла, что раскаивается в содеянном. Но избежать привлечения к уголовной ответственности злоумышленнице не удалось.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению преступления.

Уголовное дело по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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