"Сотрудница администрации Приморья" совершила мошенничество на 9 млн. рублей

Во Владивостоке местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокурора Фрунзенского района Владивостока Д. Стовбуна.

По его словам, прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы г. Владивостока, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, в июне 2018 года ранее судимая местная жительница, нуждаясь в деньгах, решила путем обмана похитить денежные средства у ранее незнакомого ей человека.

Так она, представившись сотрудником администрации Приморского края, рассказала мужчине, что имеет реальную возможность помочь в оформлении земельных участков, в связи с чем ей необходимо было передать денежные средства для проведения процедуры оформления земельных участков, тем самым ввила его в заблуждение.

В последующем в период с июня 2018 года по январь 2019 года она под различными предлогами, якобы связанными с оформлением земельных участков, у потерпевшего похитила путем обмана денежных средств на сумму более 9 миллионов рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, виновной, с учетом ее предыдущих судимостей, грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в связи с не возмещением ущерба, потерпевшим заявлен гражданский иск на вышеуказанную сумму.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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