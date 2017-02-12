Мошеннице из Приморья придется ответить за свое случайное «везение»





Жительница Кавалерово хотела кого-нибудь ограбить по телефону и случайно попала на мужчину, дочка которого живет за границей. Как сообщила «Вестям: Приморье» краевая прокуратура, мошенничество удалось.

Кавалеровским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что в июне 2019 фигурантка, 1992 г.р., позвонила на произвольно набранный абонентский номер.

Ответивший мужчина из города Улан-Удэ в ходе телефонного разговора принял ее за свою дочь, которая на тот момент фактически проживала заграницей. Под предлогом того, что у нее якобы были похищены банковские карты и ей нужны денежные средства, она попросила потерпевшего перевести ей 15 тыс. рублей.

Гражданин, полагая, что оказывает помощь своей дочери, перечислил денежные средства на указанный для перевода счет. Полученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде 150 часов обязательных работ

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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