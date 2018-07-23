Сегодня, 14:23
Жительница Приморья ударила сожителя ножом в спину
Партизанским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в марте 2019 года.
Подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с потерпевшим, нанесла своему сожителю удар ножом в спину.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: