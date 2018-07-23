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Жительница Приморья ударила сожителя ножом в спину

Жительница Приморья ударила сожителя ножом в спину

Партизанским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в марте 2019 года.

Подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с потерпевшим, нанесла своему сожителю удар ножом в спину.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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