Чуть не убил: во Владивостоке осудили мужчину, пырнувшего ножом брата





За причинение тяжкого вреда здоровью своему брату осужден житель краевого центра, — передают «Вести: Приморье» по данным краевой прокуратуры.

Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в одной из квартир дома 55 по ул. Никифорова в г. Владивостоке, где мужчина, 1972 г.р., совместно проживает со своим братом.

В ходе конфликта, зачинщиком которого являлся брат фигуранта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом смягчающих вину обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали об аналогичной ситуации, которая закончилась более трагически, в материале Почти 9 лет в тюрьме проведет приморец за пролитую кровь брата

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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